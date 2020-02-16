В Москве девушка умерла на конкурсе по поеданию пирожков

16.02.2020, 13:31, Разное

В баре Killfish, расположенном в центральной части Москвы, 15 февраля скончалась 23-летняя девушка. Она участвовала в конкурсе по поеданию на скорость пирожных.

Согласно условиям необычного соревнования, победа присуждалась участнику, который сможет съесть наибольшее количество пирожных. Молодая москвичка, вырвавшаяся в лидеры, решила закрепить позицию и запихнула в рот несколько кондитерских изделий сразу, передает телеграмм-канал Baza. Девушке не удалось прожевать все это сразу, она подавилась и задохнулась.

Люди, присутствующие в баре, не смогли оказать помощь победительнице конкурса. Прибывшим на место трагедии медикам осталось лишь констатировать смерть молодой жительницы Москвы.