В Москве девушка умерла на конкурсе по поеданию пирожков

16.02.2020, 13:31, Разное

В баре Killfish, расположенном в центральной части Москвы, 15 февраля скончалась 23-летняя девушка. Она участвовала в конкурсе по поеданию на скорость пирожных.
Согласно условиям необычного соревнования, победа присуждалась участнику, который сможет съесть наибольшее количество пирожных. Молодая москвичка, вырвавшаяся в лидеры, решила закрепить позицию и запихнула в рот несколько кондитерских изделий сразу, передает телеграмм-канал Baza. Девушке не удалось прожевать все это сразу, она подавилась и задохнулась.

Люди, присутствующие в баре, не смогли оказать помощь победительнице конкурса. Прибывшим на место трагедии медикам осталось лишь констатировать смерть молодой жительницы Москвы.



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