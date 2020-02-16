В Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом – Минздрав

16.02.2020, 13:30, Новости дня

По состоянию на 16 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом 2019-nCoV, который распространяется из Китая. Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения Украины проинформировала в Facebook. 

Всего в мире зарегистрировано 69 261 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1669 – летальные, сообщили в Минздраве. 

Станом на 16 лютого 2020 року у світі зареєстровано 69 261 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної…

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Pühapäev, 16. veebruar 2020

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По данным на 24.00 15 февраля, в Китае от заболевания, вызванного коронавирусом, скончалось 1596 человек, общее количество заболевших достигло 68,5 тыс. За пределами Китая по данным на 15 февраля зафиксировано 526 случаев инфицирования, умерли три человека – в Японии, на Филиппинах и во Франции. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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