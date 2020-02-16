На Казанском вокзале в посылке нашли снаряд

16.02.2020, 13:30, Новости дня

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен на Казнаском вокзале Москвы, сообщает МЧС. Опасная находка была обнаружена в зоне таможенного контроля прижелезнодорожного почтамта.

Из помещения почты были срочно эвакуированы 35 человек. Сейчас ожидается приезд кинологов, которые определят степень опасности находки.

По уточненным данным, в посылке обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны без взрывателя.

Годом ранее на стройке на западе Москвы был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Артиллерийский снаряд нашли в районе одного из домов по улице Демьяна Бедного. Опасная находка была обезврежена.



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