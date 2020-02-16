BFM TV: Во Франции арестовали подругу Павленского. Это ей кандидат в мэры отправлял интимные сообщения

16.02.2020, 13:30, Новости дня

В Париже арестовали подругу художника-акциониста Петра Павленского. Как сообщает BFM TV, ее подозревают во вмешательстве в личную жизнь и распространении личной информации о другом лице без его согласия.

По данным телеканала, арестованная девушка и была получателем интимных сообщений кандидата в мэра Парижа Бенжамена Гриво.

Накануне стало известно о том, что арестован и сам Павленский. По информации газеты Parisien, его задержали на выходе из отеля в 16 округе Парижа за участие в драке, которая произошла в канун Нового года в доме его адвоката Хуана Бранко.

На этой неделе Павленский на сайте Pornopolitique опубликовал компромат на Гриво, кандидата от президентской партии «Вперед, республика». Гриво был одним из главных претендентов на пост мэра Парижа, но снял свою кандидатуру после того, как в сети появились материалы из его интимных сообщений девушке, которая не является его женой.

Павленский после скандала пообещал, что продолжит делать компрометирующие публикации о французских политиках.

Художник-акционист покинул Россию в январе 2017 года и получил политическое убежище во Франции. Эмиграцию он объяснил тем, что его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.