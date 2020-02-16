Бабушке помогут в оформлении опеки над сыном убитой в Калининграде пары

16.02.2020, 13:26, Новости дня

В правительстве Калининградской области пообещали оказать помощь бабушке в оформлении опеки над 13-летним сыном убитой супружеской пары.

Министр социальной политики региона Анжелика Майстер, слова которой приводятся в сообщении на сайте правительства области, пообещала, что семье пострадавшего в трагедии подростка будет оказана вся необходимая помощь.

«Уже завтра с ними начнут работу органы социальной защиты для помощи в оформлении документов по опеке над несовершеннолетним и назначении различных пособий. Кроме того, психолог будет работать с ребенком на постоянной основе», – сообщила глава ведомства.

По словам детского омбудсмена в Калининградской области Ирины Ткаченко, накануне к пострадавшему в больницу приехала бабушка из города Черняховска, и их отпустили домой.

В настоящее время оцепление с места преступления снято, работа рынка идет в обычном режиме. К месту, где работали погибшие супруги, калининградцы несут цветы.

Известно, что убитые мужчина и его беременная жена, а также стрелявший по ним занимались продажей овощей. По версии следствия, мотивом преступления была личная неприязнь. Очевидцы полагают, что убийство могло произойти из-за конкуренции, стрелявший, по их словам, отличался буйным характером.

13-летний мальчик в момент стрельбы находился рядом с родителями. После произошедшего его доставили в местную больницу и вскоре отпустили на амбулаторное лечение.