В Москве девушка умерла на конкурсе по поеданию пирожных

16.02.2020, 13:26, Новости дня

В московском баре Killfish 23-летняя девушка умерла, подавившись едой. СМИ сообщают, что трагедия произошла во время конкурса по поеданию пирожных.

Инцидент произошел в Нижнем Сусальном переулке. Девушка подавилась и задохнулась, потеряв при этом сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако спасти ее не удалось, информирует РЕН-ТВ.

РБК со ссылкой на Telegram-каналы сообщает, что девушка умерла 15 февраля на конкурсе по поеданию кондитерских изделий.



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