Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов назвал гражданских жен «бесплатными проститутками»

16.02.2020, 13:24, Новости дня

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов назвал женщин, которые живут с мужчинами, не регистрируя брак, «бесплатными проститутками». Как сообщает «Интерфакс», об этом он заявил на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO»

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что „я бесплатная проститутка“, поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает», — сказал Смирнов.

Представитель РПЦ отметил, что в России замужних женщин больше, чем женатых мужчин. «Как так может быть? Да очень просто: те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен, это просто временная утеха. Потому что если бы он относился к ней как к жене — ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда», — считает священник.

Позднее в РПЦ заявили, что высказывание Смирнова не стоит понимать буквально. «Отец Димитрий в свойственной ему образной манере привлек внимание к проблемам женщин, которые вынуждены проживать с мужчинами без регистрации брака. Можно предположить, что пастырский опыт священника показывает, что мужчины в таких случаях отказываются брать семейные обязательства и часто беспричинно оставляют гражданских жен, нанося им психологическую травму», — сказал «Интерфаксу» замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Поэтому, утверждает Кипшидзе, слова священника говорят о том, что «статус гражданской жены унижает достоинство женщины, делает ее уязвимой перед безнравственным и безответственным мужчиной» и следует рассматривать их «не как направленные против женщин, а как направленные против тех, кто их унижает и использует».

Протоиерей Смирнов известен своими радикальными суждениями относительно семьи и воспитания детей. Ранее он советовал бить мальчиков. «Я ничего в этом плохого не вижу, если мальчику наподдать», — сказал Смирнов. По его словам, бить их нужно «без злобы, без крика». Делать это можно не чаще двух раз за всю жизнь и только с 12 до 16 лет, позднее «это будет только во вред». Девочек при этом бить нельзя никогда, подчеркивал Смирнов.

22 сентября Смирнов рассказал, как быстро и надолго отучить ребенка от привычки употреблять нецензурную лексику. «Дать по морде — и все, лечится мгновенно», — заявил он  на встрече с воспитанниками детского дома.



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