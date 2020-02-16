Энтузиаст определил максимум открытых вкладок в Chrome на Mac Pro стоимостью 3 млн рублей

16.02.2020, 13:21, Разное

Энтузиаст определил допустимый максимум открытых вкладок в браузере Chrome, запущенном на Mac Pro стоимостью 3 млн рублей. Джонатан Моррис использовал модель Mac Pro, снащённую ОЗУ объёмом 1,5 ТБ.

В некий момент во время проведения тестирования он открыл диспетчер задач и увидел, что браузер Chrome получил 75 ГБ в пространстве ОЗУ. Это значительно выше, чем у большей части существующих компьютеров. Энтузиаст решил проверить максимум и открывал вкладки, пока пространство оперативной памяти не было исчерпано.

Установлено, что перегрузить оперативную память можно путём открытия 6 тысяч вкладок. Джонатан Моррис отмечает, эксперимент фактически лишен практического смысла, поскольку подобное число вкладок не требуется в реальных условиях эксплуатации. При этом сам потенциал Mac Pro несколько заметен благодаря этому показателю. Особо отмечается, что даже при настолько большой нагрузке ПК не показывал зависания и отличался стабильной работой.

Для теста использовался компьютер с процессором Intel Xeon W Intel Xeon W, имеющим 28 ядер. Они обрабатывают данные на скорости 2,5 ГГц в нормальном режиме работы и 4,4 ГГц при активации ускорителя Turbo Boost. Объём ОЗУ составляет 1,5 ТБ — 12 плат стандарта DDR4 ECC объёмом по 128 ГБ каждая. Объём ПЗУ составил 4 ТБ, а в качестве обработчика графических данных используется Radeon Pro Vega II Duo, оснащённый памятью HBM2. Предусмотрены две платы по 32 ГБ.