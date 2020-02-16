Врачи советуют отказаться от употребления фруктов на ночь

16.02.2020, 13:21, Разное

Фрукты, съеденные на ночь, могут навредить самочувствию. Врачи предупреждают о возможной в этом случае изжоге, вздутии живота и других неприятных ощущениях, мешающих нормальному сну.

Употребление фруктов в вечерний период провоцирует проблемы с пищеварением. Людям с чувствительным желудком лучше отказаться от кислых яблок и ананасов, усиливающих выработку желудочного сока. Он может проникать в пищевод, вызывая изжогу. Фрукты, перевариваемые ночью, застаиваются в толстой кишке, где начинает происходить процесс брожения. Человек может столкнуться из-за этого с болями и вздутием живота. Кроме того, содержащаяся в плодах фруктоза, добавляя организму энергии в вечернее время, мешает уснуть.

Не рекомендуется есть фрукты на ночь, поскольку это грозит прибавкой в весе. При регулярном употреблении таких сладких плодов, как виноград, бананы, организм начнет запасаться энергией в виде жировых отложений. Эксперты советуют в позднее время ограничиться тушеными овощами, а от высококалорийных фруктов отказаться.