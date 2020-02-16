Мнение: Апостол американского мира

16.02.2020, 13:20, Разное

Очень годный материал на тему политических воззрений Берни Сандерса, который может стать главным оппонентом Трампа на президентских выборах США в 2020-м году. У нас некоторые эльфы считают его "антивоенным деятелем", а в США его обвиняют в "социализме". Но недавние ответы Сандерса в опроснике NYT куда как лучше рисуют его реальный политический облик.

Апостол американского мира

Берни Сандерс победил в голосовании на праймериз в Нью Гемпшире и Айове в значительной степени потому, что представлялся как противник войны. После преступного убийства Касема Сулеймани в прошлом месяце, Сандерс решительнее всех среди кандидатов в кандидаты на пост президента США от Демократической партии критиковал за это Трампа. Его доля в опросах росла вместе с его повышением накала антивоенной риторики.

Он неоднократно подчеркивал, что в 2003 году голосовал против вторжения в Ирак, напоминая избирателям на дебатах в Айове в прошлом месяце: «Я не только голосовал против той войны, я помогал организовать антивоенные действия против той войны».

Однако, в интервью с ведущей газетой правящего класса США — New York Times – избирательный штаб Сандерса запел совеем другую песню, в отличие от типовых обращений кандидата к избирателям и выступлений на ТВ.

Ответы, предоставленные избирательным штабом Сандерса на вопросник по внешней политике кандидатов-демократов, опубликованные в этом месяце в New York Times, дают крайне отличающийся образ самозванного «демократического социалиста» в отношении империализма США и войн. В ответах штаб Сандерса из кожи вон лез, чтобы уверить военно/шпионские круги и финансовую верхушку в верности сенатора империализму США и его готовность использовать военную машину.

Возможно самым значимым и пугающим был ответ на третий вопрос.

В: Рассмотрите ли вы использование военной силы для предотвращения иранского и северокорейского испытания ядерного оружия или ракет?

О: Да.

Сандерс — президент, согласно его штабу, будет готов напасть на Иран или на имеющую ядерное оружие КНДР для «предотвращения» (не в ответ) даже не угрозы ядерного или ракетного удара по США, но всего лишь испытания. Это потрясающе безответственное поведение поджигателя войны, не меньше, чем у Трампа.

Сандерс готов рискнуть начать войну, которая с большой вероятностью будет включать главные державы и привести к атомному концу света для того, чтобы не дать провести испытание оружия странам, которые и так под жесточайшими санкциями США и в течении многих дет — объект их дипломатических, экономических и военных провокаций.

Более того, такие ответы Сандерса показывают, что так называемый прогрессивный и антивоенный кандидат полностью согласен с доктриной «предупреждающей войны», которую провозгласил еще Буш-младший в 2002 году. Преступная готовность вести агрессивные войны как орудие внешней политики, эта доктрина нарушает принципы, провозглашенные на Нюренбергском трибунале против нацистов, хартию ООН и другие международные законы и конвенции о войне. Поддержка Сандерсом этой доктрины, вслед за Обамой, показывает, что его возражения против нападение на Ирак были только тактическими, а не принципиальным противостоянием империалистической войне.

До третьего вопроса был еще один, вызвавший ответ полностью в духе военной политики Обамы — первого президента в истории США, чьи 2 срока прошли в беспрерывных войнах.

В: Рассмотрите ли вы применение военной силы в гуманитарных целях?

О: Да.

Среди преступных войн США якобы для защиты прав человека – война в Боснии и бомбежка Сербии в 1990-х гг, бомбежка Ливии в 2011 году, которая завершилась линчевание свергнутого Каддафи и гражданская война в Сирии, которую США раздували и вели руками прокси – групп Аль Каиды.

Лживость гуманитарных предлогов для агрессии США была не меньшей, чем ложь про «ОМП», использованная для неоколониального вторжения в Ирак. Эти преступные войны разрушили целые общества, убили миллионы и изгнали из домов десятки миллионов, не говоря о превращении Ближнего Востока в объект вмешательства великих держав и интриг, угрожающих новой мировой войной.

Сандерс полностью согласен с доктриной «гуманитарных войн», которая особенно тесно связана с властью демократов в США.

В ответ на вопрос про убийство Сулеймани, Сандерс назвал действия Трампа незаконными, но отказался занять принципиальную позицию против таких убийств вообще и поддержал ложь о том, что Сулеймани был террористом.

О: «Есть точные доказательства, что Сулеймани был замешан в терактах. Он также поддерживал нападения на солдат США в Ираке. Но правильный вопрос не «был ли он плохим парнем», а «сделало ли его убийство жизнь американцев безопаснее?». Ответ – явно нет.

Другими словами, убийство без суда со стороны США оправдано, если оно делает жизнь американцев «безопаснее». Это молчаливая поддержка политики убийства с помощью беспилотников, которая крайне усилилась при Обаме – включая убийства граждан США.

В другом месте New York Times спрашивает:

В: Согласились ли бы вы начать вывод войск США с Корейского полуострова?

О: Нет, не сразу. Мы будем работать в тесном сотрудничестве с нашим партнерами в ЮК ради мира на Корейском полуострове, что есть единственный способ окончательно решить проблему ядерного оружия Северной Кореи.

То есть Сандерс поддерживает присутствие десятков тысяч солдат США на Корейском полуострове, так же, как он поддерживает посылку войск США в целом по всему миру ради глобальных интересов правящего класса США.

По Израилю, Сандерс за продолжение текущего уровня военной и прочей помощи со стороны США и против немедленного возвращения посольства США из Иерусалима в Тель Авив.

По России, он полностью поддерживает маккартистскую антироссийскую кампанию Демократической партии, и правую политическую основу провалившегося импичмента Трампу.

В: Если Россия продолжит текущий курс на Украине и в других бывших республиках СССР, следует ли США рассматривать Россию как соперника, или даже врага?

О: Да.

В: Следует ли требовать от России вернуть Крым Украине, прежде чем она получит разрешение вернуться в Большую семерку?

О: Да.

Наконец, New York Times спрашивает об отношении к Национальной стратегии безопасности, провозглашенной Трампом в начале 2018 года. В этой новой доктрине внешнеполитические и военные планы США переключились с «войны против террора» на подготовку к войне против главных соперников – особенно России и Китая.

Сандерс практически принимает рамки конфликта великих держав в Национальной стратегии безопасности, и нападает на Трампа справа, за недостаточную агрессивность в конфликте с Россией и Китаем.

В: Национальная стратегия безопасности президента Трампа призывает к переносу внешнеполитического сосредоточения США с БВ и Афганистана на так называемые «ревизионистские» сверхдержавы- Россию и Китай. Согласны ли вы, и почему?

О: Несмотря на утвержденную стратегию, Трамп никогда не преследовал связной национальной стратегии безопасности. На самом деле, Трамп усилил напряженность на БВ и поставил нас на грань войны против Ирана, отказался заставить Россию заплатить за ее вмешательство в наши выборы и нарушение прав человека, не сделал ничего против несправедливого торгового соглашения с Китаем, от которого выигрывают только богатые корпорации, и не обращал внимания на массовое заключение уйгуров и жестокое подавление протестов в Гонконге. Ясно, что Трамп – не тот президент, у которого следует учиться.

В недавнем интервью Ро Ханна – демократ-конгрессмен и сопредседатель предвыборного штаба Сандерса, уверял Ури Фридмана (Atlantic), что Сандерс продолжит провокационные операции ВМС США якобы за «свободу мореплавания» в Персидского заливе и Южно-китайском море, а также обещал, что «солдаты останутся» на многочисленных военных базах США в «союзных» странах от Японии до Германии.

Сандерс сейчас привлекает миллионы рабочих, студентов и молодых людей потому, что они против социального неравенства, жесткости и милитаризма США, справедливо связывая эти черты с капитализмом. Однако, они скоро на горьком опыте поймут, что речи Сандерса против «класса миллиардеров» не более серьезны, чем его якобы антивоенная позиция. Его внешняя политика — насквозь империалистическая, в духе с агрессивной и милитаристской политики Демократической партии и Обамы.

Разногласия Демократической партии и Трампа по вопросам внешней политики, хотя и ожесточенные — чисто тактические. Для обеих партий нормальна война как средство сохранения гегемонии США. Сколько бы ни распинался Сандерс против неравенства, невозможно на деле противостоять хищничеству правящего класса внутри США, поддерживая его же грабеж и угнетение за границей.

Сандерс такой же апостол мира, как и представитель интересов рабочего класса. И во внешней и во внутренней политике он – орудие правящего класса для перевода растущего движения рабочего класса и враждебности против капитализма в русло политики Демократической партии и двухпартийной системы власти капитала в США.

Джейкоб Гроссе и Барри Грей

Перевод с английского, цинк :

https://www.wsws.org/en/articles/2020/02/14/sand-f14.html

Опросник New York Times

https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/politics/bernie-sanders-foreign-policy.html

Конечно же, Сандерс за мир. За мир, где господствует американский империализм.