В РПЦ объяснили слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

16.02.2020, 13:19, Новости дня

Протоиерей Димитрий Смирнов, вероятно, не хотел оскорбить женщин, которые живут в гражданском браке, а упрекал мужчин, которые не берут на себя ответственность, сообщил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Полагаю, что отец Димитрий не имел в виду оскорбить женщин, которые живут в так называемом гражданском браке. Это скорее упрек тем мужчинам, которые не берут на себя ответственность и боятся регистрировать брак», – передает слова Кипшидзе ТАСС.

Он выразил мнение, что большинство женщин в РФ хотели бы жить в зарегистрированном браке, к тому же «благословленном Церковью».

«Церковь на их стороне. Мы сопереживаем тем, кто вольно или невольно стал жертвой безответственного поведения некоторых мужчин, пользующихся любовью и вниманием женщин и не дающих ничего взамен», – сообщил Кипшидзе.

Ранее Смирнов заявил, что женщин, которые живут в гражданском браке, можно сравнить с «бесплатными проститутками».

Зампред комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина назвала его слова оскорблением, заявив, что так в ЗАГС людей загнать нельзя.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Жюри Каннского фестиваля возглавит Спайк Ли

15.02 / «Северсталь» уступила «Сибири» и потеряла шансы на плей-офф КХЛ

09.01 / В Иране заявили, что для расшифровки «черных ящиков» с самолета МАУ может понадобится помощь других стран

26.12 / Путин поручил подготовить предложения по развитию АПК

22.01 / Путин пообещал сохранить региональные доплаты за классное руководство

17.12 / Пенсионер вернул инкассаторам потерянную сумку с 1 млн рублей

06.12 / Сеть подпольных игровых клубов раскрыли в Москве

13.02 / КХЛ. Казахстанский «Барыс» в Москве одолел лидеров турнира из ЦСКА

11.12 / Кабмин выделил около 4 млн грн на ликвидацию последствий пожара в центре Одессы

09.01 / Мнения: РФ стала примером для подражания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика