В РПЦ объяснили слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

16.02.2020, 13:19, Новости дня

Протоиерей Димитрий Смирнов, вероятно, не хотел оскорбить женщин, которые живут в гражданском браке, а упрекал мужчин, которые не берут на себя ответственность, сообщил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Полагаю, что отец Димитрий не имел в виду оскорбить женщин, которые живут в так называемом гражданском браке. Это скорее упрек тем мужчинам, которые не берут на себя ответственность и боятся регистрировать брак», – передает слова Кипшидзе ТАСС.

Он выразил мнение, что большинство женщин в РФ хотели бы жить в зарегистрированном браке, к тому же «благословленном Церковью».

«Церковь на их стороне. Мы сопереживаем тем, кто вольно или невольно стал жертвой безответственного поведения некоторых мужчин, пользующихся любовью и вниманием женщин и не дающих ничего взамен», – сообщил Кипшидзе.

Ранее Смирнов заявил, что женщин, которые живут в гражданском браке, можно сравнить с «бесплатными проститутками».

Зампред комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина назвала его слова оскорблением, заявив, что так в ЗАГС людей загнать нельзя.