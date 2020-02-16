Предложен новый способ восстановления мозга после инсульта

16.02.2020, 13:14, Новости дня

Эксперты из научного центра здравоохранения Университета Техаса в Хьюстоне поделились подробностями разработанного ими способа, позволяющего быстро и эффективно восстанавливать мозг после инсульта.

Проведенное учеными исследование подтвердило существующие предположения относительно того, что причиной последствий появления тромбов является дисфункция так называемых Х-рецепторов. Известно, что эти рецепторы находятся в коре головного мозга. При кровоизлиянии они повреждаются и в результате становятся более чувствительными. Именно из-за этого люди, пережившие инсульт, теряют координацию и сталкиваются с другими неприятными последствиями. При этом мозг после инсульта восстанавливается очень медленно.

Исследователи предложили ускорить процесс восстановления мозга с помощью стимуляции изучаемых  Х-рецепторов регулятором экспрессии генов.



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