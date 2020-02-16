Ученые: Любовь является лекарством

16.02.2020, 13:14, Новости дня

Научные специалисты провели исследование, которое помогло определить, что любовь является лекарством от огромного количества болезней. Так, например, согласно сделанным выводам, наиболее часто именно любовь помогала излечиться от алкоголизма и ожирения.

Авторами впечатляющего открытия стали сотрудники Сиднейского университета в Австралии. Они провели исследование, которое показало, что окситоцин, выделяющийся при общении с любимыми и при физической близости, дарит ощущение радости и эйфории. Кроме того, именно окситоцин благоприятно влияет на физическое и психическое здоровье человека. В качестве примера ученые рассмотрели пьющих людей. Выяснилось, что трезвыми они чувствуют себя крайне одинокими, а виной тому дефицит вышеназванного гормона.

Сделанные выводы были проверены экспертами в ходе проведения эксперимента с лабораторными крысами.