Эксперты увеличили скорость печати на 3D-принтере

16.02.2020, 13:14, Новости дня

Сотрудники Федеральной политехнической школы Лозанны сообщили о новом способе печати объектов на 3D-принтере. С его помощью готовые объекты получаются за секунды.

Исследователи рассказали, что разработанный ими метод базируется на основах томографии – способе получения послойного изображения внутренней структуры объекта с помощью рентгеновского излучения или ультразвука. Оказывается, в ходе печати светочувствительный полимер подсвечивается под разными углами. Таким образом, накопление света способствует застыванию материала. В результате 3D-принтер предоставляет готовый объект. Данный способ, как отметили авторы идеи, отличается от существующего тем, что не формируется слой за слоем.

Новый метод считается очень быстрым и качественным, а потому его планируют использовать в медицине и биологии. Прежде всего, ученые хотят испытать метод для печати органов для трансплантации.