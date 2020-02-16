Гетманцев: Мы делаем для бизнеса очень много хороших вещей, которые почему-то никто не замечает

16.02.2020, 13:06, Новости дня

Принятие Верховной Радой законопроектов, предусматривающих внесение изменений в налоговое законодательство Украины, много критикуют, однако эта критика является «политикой в чистом виде», она не подкреплена «никакими государственными интересами». 

Такое мнение в интервью изданию «ГОРДОН» выразил нардеп от «Слуги народа», глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Подобная критика – политика в чистом, буквально голом виде, не подкрепленная никакими государственными интересами. Более того, иногда это откровенное вредительство и вранье. Как показало мое личное общение, критика этого законопроекта чаще всего обусловлена тем, что люди его, к сожалению, даже не читали. От слова совсем», – сказал он, отвечая на вопрос о том, что проект закона №1210 называют «налоговым террором».

Законопроекты №1209 и №1210 об усилении контроля за уплатой налогов и повышении годовых лимитов для физических лиц – предпринимателей – это «фундаментальные законопроекты, которые касаются антиофшорного регулирования большого бизнеса, работающего как в нашей юрисдикции, так и за ее пределами», подчеркнул Гетманцев. 

«Мы противодействуем сознательному уклонению крупного бизнеса от налогообложения. А еще по ходу делаем для бизнеса очень много хороших вещей, которые почему-то никто не замечает, в которые никто не вникает. Зато развешивают ярлыки и критикуют», – добавил он. 

Гетманцев: Сохранение курса гривны сейчас не зависит ни от вас, ни от меня, ни от Нацбанка, ни от Минфина. Читайте полный текст интервью

Законопроект №1210 «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве» был принят парламентом во втором чтении 16 января. Кроме прочего он предусматривает повышение годовых лимитов для ФЛП первой – третьей групп до 1 млн грн, 5 млн грн и 7 млн грн.

Проект закона №1209 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве» был снят с рассмотрения Рады.

Парламент рассмотрел и 16 января принял во втором чтении альтернативный законопроект №1209-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве». 

Законопроекты №1209-1 и №1210 уже подписаны спикером парламента Дмитрием Разумковым и направлены на подпись президенту Владимиру Зеленском.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / Автоновости: На CES-2020 представлен Mercedes-Benz в стиле «Аватар»

05.01 / CNN — британский суд приравнял этическое веганство к философским воззрениям и религии

07.01 / Число жертв давки на прощании с Сулеймани возросло до 40, похороны решили перенести

30.01 / Путин поручил разработать проект по улучшению местного самоуправления

15.12 / Подаривший чиновникам вазелин депутат назвал это «мягким ходом»

05.02 / Российским авиакомпаниям могут компенсировать ограничение полетов в Китай

02.01 / Засевшие в Идлибе боевики обстреляли соседние провинции Сирии

15.12 / Во Львовской области двое детей госпитализированы с отравлением угарным газом

13.02 / Роскосмос анонсировал новый контракт с НАСА по доставке астронавтов на МКС

10.12 / В Брянской области арестовали сотрудника колонии, обвиняемого в избиении заключенного до смерти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика