Родителей напавшего на храм в Москве мужчины шокировал поступок сына

16.02.2020, 13:05, Новости дня

Мать 26-летнего жителя Липецка Ефима Ефимова, подозреваемого в нападении с ножом на двух человек в храме в центре Москвы, отреагировала на поступок сына. Она сообщила, что сын не состоял на учете в полиции и у психиатров.

«Для нас с отцом это стало полной неожиданностью, мы с отцом в шоке», – сказала она ТАСС.

«К нам сейчас приехала полиция по нашему мальчику: его только что по телевизору показали <…> Тихий, спокойный мальчик, верующий…» – добавила женщина.

Она уточнила, что два года ее сын работает в Москве в строительной фирме. У него несколько профессий – сварщик, электрик, плиточник. «Работает посменно: месяц работает – неделю дома, объект закончат – их отпускают», – добавила женщина.

Мать Ефимова рассказала, что сын окончил липецкую школу №41, «никогда не был в компаниях, не участвовал в драках». По ее данным, Ефимов последний раз уехал в Москву 8 января на заработки и обещал приехать домой в марте.

По информации правоохранителей, у напавшего на прихожан в храме не было мотива, он действовал из хулиганских побуждений.

Утром мужчина напал с ножом на прихожан Храма Святителя Николая, ранения получили два помощника настоятеля. Его задержали до приезда полиции.