Светлана Бессараб раскритиковала слова протоиерея РПЦ, назвавшего женщин в гражданском браке «проститутками»

16.02.2020, 13:04, Разное

В Госдуме раскритиковали заявление протоиерея РПЦ Димитрия Смирнова в адрес женщин, где проживающие в гражданском браке представительницы прекрасного пола были описаны как «проститутки». Член комитета по соцполитике Светлана Бессараб подчеркнула, что позиция духовенства должна строиться на стимулировании к добру, а не повышении уровня негатива.

Протоиерей Димитрий Смирнов заявил, женщины в гражданском браке не желают называть себя «бесплатными проститутками», поэтому заявляют о пребывании в незарегистрированных отношениях. Священник подчеркивает отсутствие к таковым отношения как к настоящей супруге, поэтому в РФ большее количество замужних женщин, нежели женатых мужчин.

Светлана Бессараб сообщила, церковь не должна становиться на позицию агрессии. Политик отметила, что обязано существовать наставление, но оно должно быть добрым и вдохновляющим, а не становиться похожим на инквизицию. Член комитета Госдумы по соцполитике добавила, в современных условиях не все женщины регистрируют официальный брак, и этому имеются объективные причины. Однако со стороны церкви странно «воевать с женщинами» по данному вопросу.

Бессараб отметила, в РФ священники имеют позицию духовных отцов. В случае появления такого рода оскорблений в отношении собственных «детей», он просто лишится авторитета, ведь никто не станет слушаться человека с подобной позицией. По мнению члена правительства, церковь не должна опускаться до унижения, показывая тем самым дурной пример.