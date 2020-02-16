Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных

16.02.2020, 13:00, Новости дня

Молодая москвичка погибла, поучаствовав в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре столицы. 23-летняя девушка пришла туда с друзьями накануне и решила принять участие в конкурсе.

По словам очевидцев, она сразу вырвалась в лидеры и незадолго до финального свистка, боясь потерять победу, запихнула в рот сразу несколько пирожных. После победы девушка все еще пыталась их прожевать, но в какой-то момент вдохнула и подавилась сладкой массой.

Никто из очевидцев помочь девушке не смог, сообщает телеграм-канал Baza. Когда в бар прибыла скорая помощь, врачам оставалось лишь констатировать смерть конкурсантки.



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