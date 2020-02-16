США отправили из Ирака в Сирию более 50 единиц военной техники

16.02.2020, 12:59, Новости дня

Телеканал Sky News Arabia сообщил в воскресенье об отправке американской военной техники из Ирака в Сирию. Как рассказали журналистам источники, в колонне насчитывается более полусотни боевых машин.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен подтвердил отсутствие планов у Белого дома в отношении сирийской провинции Идлиб, в которой окопались террористы. Впрочем, общая ситуация в Сирийской Арабской Республике американцев беспокоит.

В октябре прошло года военнослужащие США покинули военную базу у города Кобани и города Ракка и Табка, пишет ТАСС.