Ученые выяснили причины выцветания картины Мунка «Крик». Все дело в нанокристаллах

16.02.2020, 12:59, Новости дня

Нью-Йоркские ученые и специалисты из музея художника Эдварда Мунка в Осло исследовали картину «Крик» и выяснили причину ее потускнения. Как пишет The New York Times, все дело в том, что в краске начали появляться нанокристаллы, рост которых стал причиной изменения цвета на отдельных фрагментах полотна.

Из-за этих нанокристаллов на поверхности картины стали видны образования, похожие на сталагмиты. Также бледнеют зоны около рта фигуры в центре, в воде и на небе.

Чтобы избежать изменения цвета в дальнейшем, ученые предложили особые способы хранения полотен Мунка.