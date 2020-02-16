Губернатор Костромской области назвал борьбу с коррупцией страшнее самой коррупции

16.02.2020, 12:58, Новости дня

Страшнее самой коррупции является борьба с ней, сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

«А что страшнее самой коррупции, знаете – нет? Борьба с коррупцией. К сожалению, мы, русские люди, такие: за что беремся — беремся с залихватской удалью, и победим всех, самих себя в том числе», – передает его слова «Говорит Москва».

Ситников – губернатор Костромской области с 2012 года, до этого был руководителем Роскомнадзора.