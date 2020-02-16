Приемную дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство

16.02.2020, 12:58, Новости дня
В городе Роквилл в американском штате Мэриленд арестована приемная дочь бывшего директора Национальной разведки США Джона Негропонте, ее обвиняют в убийстве, информирует Fox News.
27-летнюю Софию Негропонте обвинили в убийстве 24-летнего Юсуфа Расмуссена. Причиной называется личный конфликт, передает «Интерфакс».
Негропонте в 2005 году стал первым директором Национальной разведки США, с 2007 по 2009 годы был заместителем госсекретаря.
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