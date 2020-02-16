Астроном предложил версию, что коронавирус прилетел на Землю на метеорите

16.02.2020, 12:57, Разное

Всего за несколько недель число умерших от коварного коронавируса уже перевалило за 1380 человек, а среди зараженных почти 65 тысяч. Никто не знает, когда эпидемия закончится и сколько человек еще заразится и погибнет.

Теории заговора вокруг коронавируса COVID-19 (ранее он носил название 2019-nCoV) растут как на дрожжах, каждый день появляется новая и даже официально признанные ученые еще не разобрались, откуда он все-таки возник (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Одна из самых правдоподобных версий предполагает, что заражение произошло от местных летучих мышей, живущих в пещерах. На рынке морепродуктов в Ухане продавалось множество таких летучих мышей, чье мясо тут ценится как деликатес, а эти зверьки давно известны как переносчики опасных для человека патогенов.

Среди других версий, которые скорее следует относить к теориям заговора, популярно искусственное происхождение коронавируса: либо он был создан американскими учеными в качестве биологического оружия, либо китайскими исследователями из Уханьской вирусной лаборатории.

На днях британский астроном индийского происхождения Чандра Викрамасинге из Букингемского астобиологического центра выдвинул новую теорию о том, что коронавирус мог попасть на территорию Китая на метеорите из космоса.

Дело в том, что за два месяца до появления первых заболевших в Ухане — 11 октября 2019 года над городом Сонджиан в китайской провинции Цзилинь пролетел крупный огненный шар — очевидный метеорит.

И хотя от Сонджиана до Уханя далековато (2200 км), траектория этого шара была такова, что до того, как быть замеченным в Цзилине, он пролетал в том числе как раз над провинцией Хубэй. И если этот метеорит нес в себе опасный патоген, то при разрушении метеорита в атмосфере этот патоген падал вниз на китайские земли.

Подборка видео с пролетом метеорита над провинцией Цзилинь от 11 октября 2019 года

К тому моменту, когда пылающий метеорит долетел до Цзилиня, где его наконец заметили, он мог уже "сбросить" весь свой "груз" из вирусов. Поэтому, вероятно, эпидемия началась не в Цзилине, а в Хубэе.

Эту свою теорию астроном опубликовал в научном журнале "The Lancet". Викрамасинге подробно обрисовал как "сотни триллионов инфекционный вирусных частиц" могли попасть в воздух китайских регионов вместе с "мелкодисперсной углеродосодержащей пылью" от разрушающегося небесного тела.

Викрамасинге при этом не какой-то новичок и даже не любитель уфологии, но известный в Великобритании астроном, математик и астробиолог, а еще стойкий приверженец идеи панспермии — теории о том, что жизнь на планету Земля была занесена из космоса на астероидах и метеоритах.

"После первоначального осаждения инфекционных частиц в небольшой локализированной области (к примеру над Уханем, провинция Хубэй), частицы начинают постепенно падать из тропосферы на землю беспорядочным образом. И этот процесс на самом деле может занять до 1-2 года, прежде чем упадет весь инфекционный агент. Эта теория также хорошо стыкуется с появлением новых штаммов вирусов гриппа, в том числе появившихся в последние годы", — пишет Викрамасинге.

То есть, если принять эту теорию за истинную, люди в Ухане и провинции Хубэй будут заражаться и болеть еще много месяцев.

Возможно, что Викрамасинге просто подводит тему коронавируса под свою любимую теорию панспермии, однако в истории человечества во многих странах бытовало поверье, что если по небу пролетит "комета", то жди скоро большой эпидемии.

На основе этих поверий многие исследователи всерьез считают, что вирусы и другие опасные микроорганизмы могут переноситься на метеоритах или астероидах с планеты на планету. Как доказательство такой версии иногда предъявляется факт того, что вирусы в целом очень загадочные объекты, словно они и в самом деле нечто инопланетное, а не были созданы на Земле.

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