В Австралии над угольной шахтой неоднократно видели НЛО. Что им там понадобилось?

16.02.2020, 12:57, Разное

Для уфологов не секрет, что НЛО часто интересуются шахтами по добыче золота, серебра и других драгоценных металлов. Многие из них уверены в том, что НЛО прилетают к таким шахтам, чтобы "нелегально" добыть ценный груз для своих нужд, возможно для своих двигателей.

Также НЛО часто видят над АЭС, а еще над активными вулканами, к примеру в Мексике. Вероятно там они тоже каким-то образом добывают энергию для своих кораблей.

НЛО над шахтой в Чили

Тоже самое можно отнести и к моментам, когда НЛО видят во время сильных гроз, они словно специально подставляются под молнии, возможно подзаряжаясь от них. Еще они любят летать над смерчами. Некоторые уфологи даже частое появление НЛО рядом с морем, озером или иным водоемом относят к тому, что НЛО использует воду ("ворует воду") для своих целей.

Поэтому не удивительно, что когда в прошлом году в Австралии НЛО стали часто видеть прямо над угольной шахтой, возникла версия, что им для чего-то понадобился уголь. Как бы нелепо она не звучала (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Впервые бесшумно парящий НЛО над угольной шахтой в Миддлмаунте (Middlemount), штат Квинсленд, заметили в воскресенье 28 июля 2019 года. Двое рабочих отчетливо видели странный объект в небе, который двигался на высоте около 500 метров. Далее тот же объект (или похожий) был замечен в понедельник 29 июля.

За два дня НЛО удалось несколько раз заснять на видео, правда ролики получились традиционно нечеткие, а кроме того с закадровым шумом от машин. Видно лишь как невысоко в небе летает нечто темное, но не похожее на любой привычный летательный объект, в том числе не похожее на модные сейчас беспилотники.

Подборка из нескольких отснятых роликов (стабилизированная версия)

Позже было снято еще одно видео все с тем же темным объектом, медленно парящим невысоко в небе в районе шахты. В какой-то момент объект похож формой на ромб, в какой-то на пирамиду, в какой-то и вовсе на летающий "желудь".

Стоит отметить, что в Миддлмаунте находится три шахты, а не одна, в том числе шахта Гласстри, которая считается крупнейшей в мире подземной угольной шахтой. Поэтому очевидцев полетов НЛО тут было сразу несколько человек.

Один из очевидцев в какой-то момент заметил как НЛО начинает низко идти вниз, словно заходит на посадку. Но когда объект совсем опустился, у этого человека не хватило смелости идти в ту сторону, чтобы попытаться найти этот приземлившийся объект.

Все эти сообщения в конце концов заинтересовали одну из австралийских групп уфологов и те решили исследовать этот случай. Более подробный доклад (на английском) можно прочитать в их блоге по ссылке.

Уфологи опросили всех найденных свидетелей и также выяснили, что в указанные дни и часы над районом шахт Мидллмаунт не пролетали ни самолеты, ни вертолеты, никто не запускал тут беспилотники, не спрыгивал с парашюта, а также по всей видимости не отправлялся в полет на воздушном шаре и тд. В общем никакой логической и объяснимой причины увиденного найдено не было.

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