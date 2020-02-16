Причудливые монстры с побережий Исландии

16.02.2020, 12:57, Разное

Нет, в этой статье речь пойдет не о многочисленных находках на пляжах странных останков, а о живых существах, которых тут встречали.

Одно из таких существ знаменито в Исландии под прозвищем "гуляющий по пляжу", "леди на берегу" или по местному "Фьорулабби" (Fjörulabbi). Это совершенно таинственное животное, которое видели на исландских побережьях как минимум с 18 века.

Согласно историям, оно выходит на берег из океанской пены и выглядит внешне чем-то похожим на овцу, но его мех покрыт различными морскими рачками и раковинами, а его конечности деформированы и выглядят иначе, чем у овец. В одном случае описывается, что у Фьорулабби имелись пальцы с перепонками, в других копыта (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Фьорулабби выходят на берег в тот сезон, когда пастухи пригоняют овец близко к берегу, это происходит как правило зимой. Фьорулабби накидываются на овец и пожирают их, но иногда они спариваются с ними и весной у этих овец рождаются совершенно изуродованные ягнята.

У Фьорулабби есть и более пугающая привычка, у них необъяснимая тяга к беременным женщинам. Якобы при виде такой женщины они могут напасть на нее, расцарапать живот и вытащить оттуда нерожденного ребенка. Поэтому в Исландии народное поверье запрещает беременным гулять по берегу.

Фьорулабби иногда видят и в наши дни: Однажды ранним зимним вечером шестеро жителей селения Bjarnarhöfn, что в районе Брейда-фьорд, недосчитались нескольких овец, когда загоняли своих овец в сараи. В попытке найти пропавших животных они начали более тщательно осматривать сараи и пересчитывать овец.

Потом они заметили движение в одном углу и решили, что там бегает пропавшая овца, но когда они начали ловить это существо, то сразу же поняли, что это совсем не овца и лишь отдаленно на нее похоже. Они окружили сарай и попытались поймать это существо, но оно сумело вырваться и очень быстро побежало вниз к океану.

Люди гнались за ним, в том числе тот самый рассказчик, который потом сообщил эту историю исследователям. Это существо бежало так резво, как быстрая собака, и вскоре скрылось в океанских волнах. У него была короткая округлая пушистая голова как у овцы, но тело и лапы напоминали собачьи, а еще у него был большой горб на спине и когда оно бежало, оно часто и странно подпрыгивало.

По версии некоторых, Фьорулабби это на самом деле скорее всего какой-то тюлень. Однако сложно представить, чтобы исландские жители, которые тюленей видят регулярно, могли перепутать тюленя с чем-то иным.

На берегу Исландии встречают и еще одно непонятное животное, которое носит местное название Скельяскримсли (Skeljaskrímsli) и похоже внешне на помесь медведя и бегемота, но при этом еще и покрыто с ног до головы чешуей.

Оно крупного размера, а на передних конечностях у него очень большие когти или даже клещи, якобы с их помощью существо удерживается на дне во время бурных штормов. В некоторых историях к его внешнему облику еще добавляют толстую "накидку" из морских водорослей и ракушек, из-за чего существо носит еще одно имя "монстр с раковинами".

Скельяскримсли особенно часто видели в 18 и 19 веках, но в наше время подобных встреч было очень мало, что позволило криптозоологам предположить, что это было какое-то редкое морское существо и оно уже вымерло.

Одна из самых знаменитых историй о встрече с Скельяскримсли в ХХ веке утверждает о том, как неназванный английский рыболовный траулер однажды намеренно проник в исландские воды (вероятно во время знаменитых Тресковых войн) чтобы половить там рыбу. И в сетях вместе с рыбой рыбаки внезапно нашли какое-то совсем непонятное животное.

Это существо было покрыто чешуей, было крупного размера, а вдобавок плевалось в людей очень едкой слюной. При попадании на голую кожу человека эта слюна вызывала ожоги словно от кислоты.

Команда корабля пришла в ужас от подобной находки и в итоге вывалила сети вместе с рыбой и этим существом обратно за борт, после чего судно быстро отплыло от Исландии.

Смотрите также

Странное исчезновение трех мальчиков в пещере штата Миссури

В американском штате Миссури одна из местных достопримечательностей это обширная сеть пещер, которые идут тысячами проходов как над землей, так и под землей.

Смотрите также

Загадка золотых конусов бронзового века, найденных в Европе В Шотландии призрак агрессивно нападает на сотрудников супермаркета