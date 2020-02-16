Российским школьникам не дали выступить под Queen из-за «пропаганды гомосексуализма»

16.02.2020, 12:53, Новости дня

Ученики вдохновились фильмом «Богемская рапсодия» о музыканте Фредди Меркьюри.

Учителя петербургской школы № 375 запретили старшеклассникам выступать в юбках под песню Queen, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на одного из учеников.

По его словам, 14 февраля в школе проходил музыкальный проект «Один в один». Учащиеся, вдохновившись фильмом «Богемская рапсодия» о музыканте Фредди Меркьюри, выбрали костюмы в стиле Queen и отрепетировали номер под песню I want tо break free. Сначала учителя одобрили задумку, но когда юноши появились уже в образах, им запретили выступать.

«Когда мы уже переоделись и готовы были выступить, к нам подошли учителя английского языка и сказали нам следующее: „Это что за вид, вам нужно в стриптизклуб“, „Наша школа — не будет пропагандировать гомофобию и гомосексуализм“, „Смотрите у него ещё и усы“. Видимо, уважаемые учителя английского языка нашей школы не понимают значения слов гомофобия и гомосексуализм, которые исключают друг друга», — сказал школьник.

В пресс-службе администрации Красносельского района изданию заявили, что запрета на выступление из-за пропаганды гомосексуализма учителя не вводили, а просто предложили школьникам доработать «сырой номер» и показать его в следующий раз. Сами ученики говорят, что второго шанса им никто не давал.

Ранее российский учитель прочитал школьникам стихи Есенина и остался без работы.