У российского полицейского нашли 22 квартиры на 50 млн рублей

16.02.2020, 12:53, Новости дня

У него собираются изъять недвижимость, которую он купил на неподтверждённые доходы.

У заместителя начальника управления ГИБДД по Воронежской области нашли 22 квартиры на общую сумму 50 миллионов рублей. Местная прокуратура уже подала иск об обращении объектов недвижимости в доход государства.

Квартиры куплены на неподтверждённые доходы высокопоставленного полицейского. Как выяснилось, 31 объект недвижимости стоимостью 63 миллионов рублей оформлены на родителей замглавы областной ГИБДД. Он сам принимал участие в семи сделках купли-продажи по доверенности от имени матери.

Прокуратура официально не называет имя нарушителя закона о противодействии коррупции и ответчика по иску. Но по данным «Вести Воронеж», речь идёт об Игоре Качкине. Откуда взялись средства на такие дорогие и многочисленные покупки, остаётся только догадываться. На сайте Советского районного суда можно увидеть, что иск прокурора Воронежской области к семье Качкиных уже поступил.

В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что заместителя главы начальника ГИБДД по региону уже привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее в Иркутской области сотрудник ГИБДД сломал себе ногу, избивая задержанного.



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