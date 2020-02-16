Российский губернатор рассказал, что для него страшнее коррупции

16.02.2020, 12:52, Новости дня

Глава региона раскритиковал методы борьбы со взяточничеством.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции раскритиковал методы борьбы с коррупцией. Видеозапись его выступления опубликована в группе «ВГТРК Кострома» в соцсети «Вконтакте».

«А что страшнее самой коррупции, знаете — нет? Борьба с коррупцией», — заявил губернатор. «К сожалению, мы, русские люди такие, за что беремся, беремся с залихватской удалью, и победим всех, самих себя в том числе», — отметил глава региона.

Ситников добавил, что в настоящий момент начинают возникать несуразные вопросы. «Мы сегодня договорились до того, что жена, если тебе бритвенные принадлежности вдруг подарит, — а не относится ли это к коррупции?», — привел он пример.

Тему коррупции затронул корреспондент издания «7х7» Алексей Уханков. В ходе пресс-конференции, которая проходила в конференц-зале отеля «Островский», он поинтересовался у губернатора об условиях аренды помещения для мероприятия. В ответ на это Ситников заявил, что владелец отеля предоставил его бесплатно, после чего журналист уточнил, можно ли считать это проявлением коррупции.

«Если бы мы сегодня собрались группой товарищей за тепленьким столом и все это было бесплатно, наверное, все это точно так можно было оценивать», — заявил глава региона. По его словам, если же помещение используется «для общественных целей», в том числе встреч с журналистами, то «подход все-таки другой».

Ранее российский губернатор пожелал всем семьям войны.



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