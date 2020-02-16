Мишустин поручил вернуть больницам право на закупку импортных лекарств для онкобольных

16.02.2020, 12:52, Новости дня

Сегодня пациенты с онкологическим заболеваниями вынуждены сами покупать некоторые импортные препараты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил отменить ограничения на закупку импортных лекарств для онкобольных. Это было сделано по итогам совещания о совершенствовании онкологической медицинской помощи.

В 2015 году в России приняли документ, который обязывает государственные и муниципальные больницы отклонять все заявки на закупку импортных препаратов из перечня Жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП), если в конкурсе участвуют поставщики из государств — членов ЕАЭС. Это правило известно как «третий лишний».

Из-за этого решения пациенты с онкологическим заболеваниями вынуждены сами покупать некоторые импортные препараты или ждать помощи благотворительных фондов.

Так, в ходе исследования, проведенного Ассоциацией онкологических пациентов, почти 13% респондентов с онкологическими заболеваниями сообщили, что покупали незарегистрированные в России лекарства.

Около половины опрошенных заявили, что во время лечения в диспансере им приходилось покупать лекарства за свой счет. Такие данные приводила в августе член Общественного совета по доступности медицинской помощи при Минздраве России Ирина Боровова.

Среди прочего, речь идет о лекарствах для детей с онкологическими заболеваниями. Как сообщила «Интерфаксу» гендиректор НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Галина Новичкова, в последние годы из-за ограничений при госзакупках с российского рынка исчезли пять-семь лекарств, которые «очень важны». «Это базовые препараты, входящие в почти все схемы лечения», — сказала Новичкова. Речь идет о лекарствах, зарегистрированных в России, подчеркнула она, добавив, что импортозамещение должно было «происходить более взвешенно».

Новичкова обратила внимание на снижение в 2017-2019 годах показателя выживаемости детей с онкологическими заболеваниями — с 87% до 80%. Правда, она не стала напрямую связывать этот факт с ограничениями на закупку лекарств.

Но завотделением трансплантации костного мозга Российской детской клинической больницы Елена Скоробогатова в интервью РБК заявила, что существуют данные, подтверждающие связь показателей выживаемости онкобольных с тем, лекарство какого производителя они получали.

«Есть исследования, которые проводили наши ведущие НМИЦ гематологии, онкологии, они сравнивали хорошие зарубежные аналоги и так называемые препараты российского производителя с сомнительной китайской субстанцией и увидели различия в выживаемости пациентов с острым лимфобластным лейкозом — в районе 15-20%», — сказала Скоробогатова.

Ранее россиянам пообещали снижение цен на жизненно важные лекарства на 15-80%.