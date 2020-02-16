В московском храме мужчина с ножом напал на прихожан

16.02.2020, 12:52, Новости дня

Мужчина забежал, когда началась служба.

Неизвестный напал на людей в храме Николая Чудотворца в центре Москвы, сообщил Telegram-канал 112.

По его информации, житель забежал, когда началась служба, и начал угрожать ножом людям, стоявшим у алтаря. По данным телеканала РЕН ТВ, нападавшим оказался 26-летний житель Липецка Ефим Ефимов.

В результате нападавшего задержали сами прихожане и передали полиции. Двое человек оказались ранены, сейчас им оказывают помощь. Об их состоянии точной информации не поступало.

Настоятель храма, где произошло нападение, рассказал о произошедшем. По его словам, в центральный алтарь забежал житель в очках, резиновых перчатках, капюшоне и наушниках.

«Мы подошли к нему с Валерием Ивановичем узнать, что случилось и спокойно вывести его. В этот момент он выхватил нож и нанес ножевое ранение моему помощнику Валерию Ивановичу. После этого все помощники, присутствующие в алтаре, попытались его остановить, и в этот момент он нанес два ножевых ранения другому моему коллеге Андрею».

Сам нападавший объяснил свой поступок тем, что его «не устраивает это лицемерие». По его словам, он не хотел совершать никакого теракта.



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