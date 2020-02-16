Россиянка насмерть задохнулась во время конкурса по поеданию пирожных

16.02.2020, 12:50, Новости дня

Девушка схватила сразу несколько пирожных и разом запихнула их себе в рот.

23-летняя москвичка погибла во время конкурса по поеданию пирожных. Как сообщил Telegram-канал Baza, девушка подавилась и задохнулась.

Соревнования по поеданию проходили 15 февраля в баре Killfish в центре Москвы. Согласно условиям мероприятия, победителем становился тот, кто смог бы съесть больше всех пирожных.

23-летняя девушка решила принять участие в конкурсе. Она проводила субботний вечер в этом баре со своими друзьями, отметила Baza.

Россиянка сразу вырвалась в лидеры пищеварительной гонки. Чтобы не упустить победу, она схватила сразу несколько пирожных и разом запихнула их себе в рот. В результате девушка победила, но не смогла прожевать всё, что засунула в рот. Случайно вдохнула – и умерла.

Никто из присутствующих не смог оказать ей помощь, а прибывшие врачи лишь констатировали эту очень глупую смерть.



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