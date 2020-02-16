США потратят миллиард долларов на борьбу со всеобщей зависимостью от России

16.02.2020, 12:50, Новости дня

Деньги пойдут на развитие энергетики в Европе.

Соединенные Штаты выделят 1 миллиард долларов на развитие энергетики в европейских странах, входящих в «Инициативу трех морей», заявил глава американского внешнеполитического ведомства Майкл Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Наша цель — оживить инвестиции частного сектора в энергетику их стран», — сказал Помпео. США надеются, добавил он, что таким образом удастся снизить зависимость европейских стран от российских энергоносителей.

Средства для европейских энергетических проектов, уточнил Помпео, будут предоставлены через Американскую корпорацию по финансированию международного развития — правительственную структуру, созданную администрацией президента Дональда Трампа.

«Инициатива трех морей» — международная группа, включающая 12 государств Евросоюза, чья территория имеет выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям.

США неоднократно заявляли о необходимости снизить зависимость европейских стран от российских энергоносителей. В частности, американцы выступают против строительства «Северного потока — 2» — газопровода из России в Европу. Против компаний, участвующих в проекте, США ввели санкции. В ЕС раскритиковали американские санкции, указав, что они направлены на европейские компании, ведущие законный бизнес. Власти России, в свою очередь, заявили, что «Северный поток — 2» будет построен несмотря на санкции.

Ранее Познер рассказал о желании США сделать Россию слабой.