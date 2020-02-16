В РПЦ россиянок сравнили с проститутками и посоветовали им искать мужей в Африке

16.02.2020, 12:50, Новости дня

Протоиерей Димитрий Смирнов сделал ряд неоднозначных заявлений.

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов сделал неоднозначное заявление, которое вызвало бурную реакцию в соцсетях.

В частности представитель Русской православной церкви (РПЦ) признался, что всех женщин, которые живут гражданским браком, он считает проститутками. При этом Смирнов обвинил таких дам в том, что они вообще не имеют представления об институте брака.

«Неохота сказать, что „я бесплатная проститутка“, поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает», — сказал священнослужитель.

Смирнов уверен, что мужчины, которые живут с женщиной в гражданском браке, воспринимают ее как «временную утеху», а не спутницу жизни.

Кроме того, Смирнов посоветовал россиянкам не выходить замуж за мусульман, иеговистов, коммунистов и атеистов. А тем женщинам, которые не смогли найти мужа в России, он порекомендовал ехать в Африку, так как, по его словам, там живет много христиан.

«Если человек христианин — ну, допустим, католик или лютеранин. Ну, на самый худой конец — баптист, но не дальше. Никакой адвентист седьмого дня для этого никак не подходит, хотя они будут утверждать, как и иеговисты, что они христиане», — пояснил протоиерей.

Заключать браки с иноверцами и атеистами, по мнению священнослужителя, нельзя. Такие браки церковь не сможет благословить. «Церковь — она состоит из малых домашних церквей. А как можно строить церковь с мусульманином, с иеговистом, с коммунистом, с атеистом? Это не будет домашняя церковь, это будет незнамо что», — отметил Смирнов.

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи вообще не стесняется в выражениях. К примеру, ранее Смирнов назвал мужчин, которые не платят алименты детям, жадными трусами.