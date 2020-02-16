В КВН показали первую в России пародию на Мишустина

16.02.2020, 12:50, Новости дня

Пародию на главу правительства сделала команда «Сборная Татнефти» из Альметьевска.

Премьер-министра России Михаила Мишустина спародировали в КВН.

Пародию на главу правительства сделала команда «Сборная Татнефти» из Альметьевска. Участник команды, загримированный под Мишустина, вышел на сцену под песню Григория Лепса «Я счастливый» и заявил: «Я и раньше счастливый ходил. Я же налоговой руководил».

Позже другие участники попросили «Мишустина» спеть или станцевать, на что тот ответил, что не особо умеет. «А вот у Дмитрия Анатольевича [Медведева] получалось», — сказал представитель команды. «Если бы у Дмитрия Анатольевича получалось, меня бы не назначили», — подчеркнул «Мишустин».

Ранее Мишустин поручил вернуть больницам право на закупку импортных лекарств для онкобольных.