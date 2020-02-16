Пушков – Макрону: ловец попал в собственную ловушку

16.02.2020, 12:31, Новости дня

В воскресенье российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал выступление президента Франции Эммануэля Макрона на Мюнхенской конференции по безопасности. Как написал Пушков в Twitter, ЕС устроил сам себе ловушку, разговаривая с Россией языком санкций.

Макрон признал: санкции обошлись ЕС столь же дорого, сколь и России, но не дали “позитивного результата”. Уточним: политически результат нулевой. Настаивать на этом курсе нет смысла, а как выйти из тупика, в Евросоюзе не знают. Тот случай, когда ловец попал в собственную ловушку.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 15, 2020

По мнению члена Совфеда, пользы ограничительные меры не принесли ни Европе, ни России. Но Евросоюз не может придумать выход из сложившейся ситуации, хотя продолжать этот курс смысла давно нет.



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