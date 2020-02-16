В Приморье рейсовый автобус насмерть сбил тигра

16.02.2020, 12:31, Новости дня

В Приморье рейсовый автобус насмерть сбил тигра. Животное смогло встать на ноги и уйти в лес, однако позже, по информации центра "Амурский тигр", молодой хищник погиб от полученных ранений.

 

Инцидент произошел поздно вечером 15 февраля неподалеку от села Гоголевка. Тигр возрастом около 4-5 месяцев быстро выскочил на дорогу, и водитель не успел избежать столкновения.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. Сейчас численность его популяции оценивается в 580-600 особей.



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