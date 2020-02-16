Нападение испуганного лося на автомобиль попало на видео

16.02.2020, 12:31, Новости дня

В Шведском округе Норботтен лось, испугавшийся автомобиля, напал на машину, разбил фару и помял капот.

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Публикация от Alexandra Henell (@alexandrahenell) 13 Фев 2020 в 9:53 PST

Сидевшая за рулем автомобиля 24-летняя Александра Хенелл рассказала изданию NRK, что очень испугалась и кричала, однако теперь она счастлива, что смогла снять происшествие на видео.

"Моим друзьям нравится пересматривать это видео с лосем, и их очень забавляет моя эмоциональная реакция", — рассказала она.