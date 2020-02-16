«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» поборются за Аллегри

16.02.2020, 12:31, Новости дня

Бывший наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может по окончании нынешнего сезона возобновить тренерскую карьеру. В его услугах нуждаются сразу два клуба – английский "Манчестер Юнайтед" и французский "Пари Сен-Жермен".

Как сообщает Sport Mediaset, "красные дьяволы" планируют расстаться с нынешним тренером команды Уле Гуннаром Сульшером и предложить его место 52-летнему специалисту. Наставник "ПСЖ" Томас Тухель также может покинуть клуб, если неудачно выступит в Лиге чемпионов.

Напомним, что Аллегри возглавлял "Ювентус" с 2014-го по 2019 год, став пятикратным чемпионом Италии. Четыре раза вместе с командой он побеждал в Кубке страны.



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