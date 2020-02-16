Во Франции задержали подругу Павленского

16.02.2020, 12:30, Новости дня

Подруга Петра Павленского задержана в рамках расследования дела о «вмешательстве в личную жизнь». Она подозревается в публикации интимных видео якобы с участием бывшего кандидата в мэры Парижа от президентской партии Франции Бенжамена Гриво, информирует телеканал BFMTV

Девушку поместили под стражу. Кроме «вмешательства в личную жизнь» ей вменяется «распространение без согласия лица материалов сексуального характера», передает РИА «Новости».

В пятницу Гриво снял свою кандидатуру с выборов мэра Парижа после появления в интернете интимных видео. Ответственность за размещение этих материалов взял на себя получивший убежище во Франции российский художник-акционист Петр Павленский, которого задержали накануне.



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