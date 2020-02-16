Адвокат Екатерина Гордон призвала женщин поддержать Алёну Водонаеву

16.02.2020, 12:30, Разное

Екатерина Гордон призвала женщин встать на сторону Алёны Водонаевой. На сегодня звездный адвокат представляет интересы экс-участницы проекта «Дом-2».
Заявление Водонаевой в её публикации относительно абортов было передано на лингвистическую экспертизу. Итогом станет резолюция относительно наличия либо отсутствия оскорбительного содержания в отношении россиян. Юрист не исключает, что знаменитость может получить административный штраф. На фоне данного скандала Екатерина Гордон призывает женщин встать на сторону её подопечной.

«Время, когда женщинам стоит сплотиться. Нищета, сексизм, упадок отрасли здравоохранения и образования. Дети умирают, семейное право функционирует против нас, а все новые правки являются выдумкой мужчин для снижения угроз для своего бизнеса и уменьшения уровня ответственности. Происходящее – форменное безобразие. Отбросьте иллюзии, снобизм, отправляйтесь на эту незримую войну… Нужно отстоять права женщин и детей. Надеяться не на кого! Нужно верить в себя!» — отметила Гордон.

Среди комментаторов отметилась Анфиса Чехова. Знаменитость выразила нежелание «сплотиться» с Алёной Водонаевой.



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