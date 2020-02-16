Ученые нашли доказательства того, что динозавры были теплокровными

16.02.2020, 12:30, Новости дня

Научные специалисты провели химический анализ скорлупы различных видов динозавров и нашли доказательства того, что представители всех видов могли быть теплокровными.

Палеонтологи долгие годы занимаются реконструкцией облика динозавров. Не так давно они также принялись изучать особенности физиологии рептилий. Одним из наиболее важных для науки вопросов является определение того, могли ли динозавры поддерживать постоянную температуру тела. Проведенные ранее исследования показали, что температура тела некоторых рептилий все же зависела от температуры окружающей среды, но также часть динозавров почти не поддавались влиянию погоды.

Сотрудники Йельского, Кембриджского и ряда других университетов провели новое исследование и подтвердили, что огромное количество живших когда-то динозавров все же были теплокровными.