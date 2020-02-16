Подруга Павленского арестована во Франции вслед за ним

16.02.2020, 12:30, Новости дня

Подруга задержанного во Франции скандально известного художника-акциониста из РФ Петра Павленского также помещена под стражу, сообщает французский телеканал BFM со ссылкой на источники в полиции.

Ранее сообщалось, что Павленский выложил в интернет секс-видео и фрагменты переписки, в которых, как утверждал акционист, фигурирует кандидат в мэры Парижа от партии "Республика на марше" Бенжамен Гриво. Павленский утверждал, что политик, который строил свою кампанию на семейных ценностях, в переписке с некоей молодой девушкой назвал тюрьмой свою семью и детей, а также отправил ей видео со своим участием. Сам Гриво после обнародования видео объявил о прекращении своей предвыборной кампании.

Задержанная 29-летняя женщина – уроженка Меца на северо-востоке Франции. По ее признанию, состоит в связи с Павленским с января прошлого года. Ее обвиняют во вторжении в частную жизнь и «распространении без согласия лица сексуальных материалов».

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / NYT — брексит — наглядная демонстрация необходимости реформ «громоздкого» ЕС

13.01 / Рауль Хаджимба отказался от участия в повторных выборах президента Абхазии

15.02 / Иран не тронет черные ящики «Боинга» без заинтересованных сторон

15.01 / Путин счел важным активное развитие волонтерского движения в России

20.01 / Пушков разъяснил затею Меркель с берлинской конференцией по Ливии

20.12 / Гаджеты: Аккумуляторы IBM не содержат кобальт и содержат материалы из морской воды (2 фото)

03.02 / Еще одного участника пыток заключенных в ярославской колонии приговорили к 3,5 годам условно

15.02 / Гончарук рассказал о реакции людей на планы разместить рядом с ними эвакуированных из Китая украинцев

30.12 / В Белом доме назвали тему разговора Путина и Трампа

24.12 / Гаджеты: Китайские власти обвиняют Xiaomi и Tencent в слежке за пользователями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика