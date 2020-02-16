Специалисты рассказали, как по ушам можно определить интеллект человека

16.02.2020, 12:21, Разное

Исследователи всегда были заинтересованы в изучении органов слуха. Совсем недавно эксперты выяснили, каким образом благодаря очертаниям ушных раковин можно определить интеллектуальный уровень людей.
Впервые данный орган исследовался Аристотелем, Пифагором и Гиппократом. На протяжении сотен лет древние философы и медики хотели узнать генетические данные, заложенные в ухе. Уже в Средневековье прогресса удалось достичь, благодаря научным работам Леонардо да Винчи, Карданы Медичи и Иоганна Лафатера. Уши человека формируются сразу, изменения происходят лишь в размерах, да и то, с возрастом. В этом и заключается их различие с сетчаткой глаза или с отпечатками пальцев.

С помощью слухового органа определяется не только личность владельца, но и его интеллектуальные способности, подчеркнули исследователи. Для осуществления последней процедуры, нужно рассмотреть, выступает ли верхняя часть выше уровня бровей или находится на одной линии с ними. Первый вариант означает, что у человека — высокий интеллект, второй – выше среднего. По словам американских ученых, сильное различие между левым и правым ухом у личности говорит об ее ярко выраженных качествах лидера.



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