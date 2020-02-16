Игровой смартфон Lenovo Legion появился в базе AnTuTu

16.02.2020, 12:21, Разное

Компания Lenovo обнародовала очередной тизер первого игрового смартфона Legion. Новинка китайского производителя прошла тестирование на платформе AnTuTu.

В испытаниях на производительность игровой мобильный аппарат, судя по тизеру, набрал 600 000 балоов. Такой результат, по оценке экспертов, можно считать отличными, поскольку базой для «умного» телефона Lenovo Legion послужит 7-нанометровый Snapdragon 865 от Qualcomm.

Смартфон наделят энергоемкой батареей 5000 мАч, а также адаптируют для функционирования в передовых 5G-сетях. Анонс нового игрового устройства от Lenovo ожидается в марте 2020 года.