Мнение: Как я веники не вязал…

16.02.2020, 12:16, Разное

10 лет назад…

Продолжение. Начало здесь

8 февраля (понедельник)

На утренней проверке был зачитан наряд. Меня назначили в бригаду, получившую ответственное задание — «вязать веники».

Чтобы выполнить задание, требовалось нарубить веток, а чтобы нарубить веток, надо было выехать в лес. Ни мне, ни другим арестантам так и не удалось связать ни одного веника. Машина застряла на дальних подступах к лесу. Но к тому времени я был уже в бараке.

Пока собирались у дежурки, пока шли к гаражу (метров в шестистах от барака), откуда должны были выехать в лес, узнал, что у сопровождающего нас сотрудника колонии нет никаких документов, дающих право на санитарную рубку леса.

— А вдруг, нагрянет природоохранная прокуратура? И вместо веников повяжет нас?

— Откуда ей тут взяться?

— А совесть? Прокурор в каждом должен сидеть. Тем более в осужденном. Нет, не могу я себе позволить совершение деяния, подпадающее под УК.

— Причем тут УК?

— Как, причем? Статья 260, часть 2 УК РФ, незаконная рубка леса или кустарников в составе группы – это до трёх лет лишения свободы. Увольте.

В общем, вернулся я в барак, так и не выехав на «вязку веников».

***

Его зовут Малик. Это не кличка. Это имя. Закончил казанскую физмат школу №131, учился на мехфаке КГУ. Подрался на «сковородке» (это напротив главного здания КГУ, где стоит памятник юному Ленину), получил год по ст.115 УК РФ (нанесение легких телесных повреждений). Условно. После четвертого курса уехал в США. На три месяца. Вернулся позже. Понятное дело, находясь за океаном, не выполнил условия условного осуждения, требующего чуть ли не еженедельных визитов в службу контроля условников (на трехмесячную паузу добро-то Малик получил, но не на большее). Когда вернулся из США, его тут же препроводили в следственный изолятор, повезли в суд и уже суд вынес постановление о замене условного срока на колонию-поселение.

Когда я приехал в Дигитли, Малик сидел в штрафном изоляторе. Это уже второе его серьезное взыскание. Несмотря на то, что до окончания срока ему осталось томиться в неволе четыре месяца, Малик ждет, что из колонии-поселения его отправят в колонию общего режима.

Поговорили с Маликом «за жизнь». Интересный парень. С вполне сформировавшимся мировоззрением. По поводу перевода в колонию общего режима не переживает. Не сломлен. Ко всему происходящему в его жизни относится с оптимизмом.

***Подготовил две кассационные жалобы на постановления Мамадышского райсуда об отказе в удовлетворении ходатайств об УДО. Одна из жалоб — той самой женщине, у которой погибли мама и сестра.

9 февраля 2010 года (вторник)

Снова назначили в бригаду «вязка веников». Снова никто не связал ни одного веника. Не поехали.

Время тянется нудно-нудно. В тюрьме, кажется, оно шло быстрее. Или так только кажется? Кассационного определения у меня до сих пор нет. А без него невозможно обратиться с надзорной жалобой.

На снимке: Казань, «сковородка». Фотография отсюда