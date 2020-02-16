Cadillac в РФ делает ставку на кроссоверы и отказывается от седанов

16.02.2020, 12:14, Новости дня

Американская компания Cadillac намерены в дальнейшем поставлять на российский рынок исключительно кроссоверы.

Таким образом, далее производитель откажется от продажи своих седанов на местном рынке. Данное решение является результатом того провала по количеству продаж, которые зафиксировали в минувшем году. На фоне отказа от покупки моделей Cadillac, существенно увеличился спрос на премиальные модели Genesis, которые заинтересовали более 2,2 тысяч клиентов.

В настоящее время в РФ уже успешно продаются кроссоверы Cadillac XT5 и новый Cadillac XT6, однако уже к лету появится новая компактная модель паркетника Cadillac XT4. Кроме того, в следующем году запланирован выход в продажу на местном рынке нового внедорожника Cadillac Escalade.



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