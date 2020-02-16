Компания Cadillac рассказала о новом Escalade для России

16.02.2020, 12:14, Новости дня

Сегодня стало известно, что обновленный внедорожник Cadillac Escalade появится на российском рынке уже к началу 2021 года.

Напомним, официальная презентация автомобиля прошла в начале текущего месяца на спецмероприятии. Известно, что для российского рынка предложат модификацию внедорожника Cadillac Escalade с 6,2-литровым бензиновым мотором, который выдает  426 л.с. мощности.

Кроме того, для местных клиентов будет также предложена модификация с дизельным двигателем на 281 л.с. мощности. Автомобиль имеет увеличенный 38-дюймовый экран на передней панели. Остальные характеристики и функционал Cadillac Escalade будут заявлены несколько позже, когда будут озвучены данные о времени поступления к местным дилерам.



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