Volkswagen в январе увеличил продажи в РФ на 1 процент

16.02.2020, 12:14, Новости дня

Немецкая компания Volkswagen существенно увеличила продаж своих автомобилей на российском рынке за январь 2020 года.

Сообщается, что уровень прироста продаж составит 1%. Всего за прошлый месяц немецкая компания продала порядка 6,2 тысячи новых машин, достигнув общей доли на рынке в размере 6,1 процента. Вместе с тем среди всех автомобильных брендов Volkswagen занимает шестое место. Самым продаваемым авто на российском рынке остается модель седана Volkswagen Polo.

Данный автомобиль приобрели в количестве 3,4 тысячи экземпляров, что на шесть процентов меньше, чем годом ранее. На втором месте остается кроссовер Tiguan, который приобрели 2,2 тысячи клиентов в РФ с приростом на 33 процента.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Шереметьево

04.02 / Стало известно место размещения эвакуируемых из Китая россиян

16.02 / «Вашингтон» уступил «Аризоне», Овечкин снова промолчал

06.02 / ВЦИОМ: россияне настроились максимально экономить

07.12 / Крымские астрономы выяснили размеры потенциально опасного для Земли астероида

10.12 / Путин заявил о праве РФ подать в суд на ВАДА

12.02 / Захарова по-китайски поддержала граждан КНР

10.02 / «Дай мені любов». Повалий выпустила клип. Видео

13.02 / Прекращено дело против ранившей насильника девушки из Подмосковья

13.12 / Обитатели аварийного дома пригласили мэра пожить с ними

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика