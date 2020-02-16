Volkswagen в январе увеличил продажи в РФ на 1 процент

16.02.2020, 12:14, Новости дня

Немецкая компания Volkswagen существенно увеличила продаж своих автомобилей на российском рынке за январь 2020 года.

Сообщается, что уровень прироста продаж составит 1%. Всего за прошлый месяц немецкая компания продала порядка 6,2 тысячи новых машин, достигнув общей доли на рынке в размере 6,1 процента. Вместе с тем среди всех автомобильных брендов Volkswagen занимает шестое место. Самым продаваемым авто на российском рынке остается модель седана Volkswagen Polo.

Данный автомобиль приобрели в количестве 3,4 тысячи экземпляров, что на шесть процентов меньше, чем годом ранее. На втором месте остается кроссовер Tiguan, который приобрели 2,2 тысячи клиентов в РФ с приростом на 33 процента.