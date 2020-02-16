Губернатор Ситников пошутил про коррупцию

16.02.2020, 12:06, Новости дня

Борьба с коррупцией в нашей стране страшнее самой коррупции: такое мнение высказал журналистам на своей пресс-конференции губернатор Костромской области Сергей Ситников. Видеозапись мероприятия размещена в официальной группе ГТРК "Кострома" в соцсети "ВКонтакте".

После вопроса о стоимости аренды помещения для пресс-конференции выяснилось, что зал предоставлен бесплатно. Следующим стал вопрос, не нарушено ли таким образом антикоррупционное законодательство. По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встречу с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.

При этом, по словам Ситникова, русские люди берутся за все с залихватской удалью, и в результате "победят всех, самих себя в том числе".



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